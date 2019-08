An diesem Wochenende blickt Sport-Deutschland nach Berlin. In der Hauptstadt feiert das neue Sport-Großprojekt "Die Finals" seine Premiere.

Bei dem neuen Multisport-Event werden Deutschen Meisterschaften in zehn Sportarten gebündelt. Angelehnt ist das Projekt an die "European Championships 2018", die im Vorjahr in Berlin und Glasgow ausgetragen und als großer Erfolg verbucht wurden.

Zugpferd sind die Leichtathletik-Meisterschaften im Olympiastadion.

SPORT1 hat alle wichtigen Informationen zu "Die Finals":

Sportarten bei "Die Finals"

Neben dem Zugpferd Leichtathletik versammeln sich die besten deutschen Athleten in den Sportarten Bahnrad, Bogenschießen, Boxen, Kanu, Moderner Fünfkampf, Schwimmen, Triathlon, Turnen und Trial in der Hauptstadt. Beim Trial bewältigen die Sportler übrigens auf dem Fahrrad Hindernisse, ohne den Fuß auf dem Boden abzusetzen. Es gilt, in zwei Minuten einen festgelegten Parcours fehlerfrei zu absolvieren.

"Die Finals": Stars

Die deutsche Elite ist in Berlin fast vollständig am Start. Bei den Leichtathleten wird der Fokus unter anderem auf Sprint-Star Gina Lückenkemper, Weitsprung-Europameisterin Malaika Mihambo und Speer-Olympiasieger Thomas Röhler liegen. Auch der zweifache Schwimm-Weltmeister Florian Wellbrock wird sich eine Ehrenrunde vor heimischen Publikum nicht nehmen lassen. Mit Sebastian Brendel (Kanu), Lisa Unruh (Bogenschießen) und Elisabeth Seitz (Turnen) haben auch die kleineren Sportarten Prominenz zu bieten.

Wettkampfstätten bei "Die Finals"

Die Sportstätten sind über das Berliner Stadtgebiet verteilt. Epizentrum ist das Olympiastadion, wo die Leichtathleten am Samstag und Sonntag ihre Meister suchen. Direkt daneben dient ein temporäres Stadion, das 1800 Zuschauer fasst, als Wettkampfort für die Modernen Fünfkämpfer, Bogenschützen und Triathleten, die südwestlich im Wannsee starten werden. Die Box-Meisterschaften steigen im Kuppelsaal.

Im Osten wird in der Max-Schmeling-Halle geturnt, Trial ist im Jahn-Sportpark zu finden. Die Bahnradfahrer und die Schwimmer gibt es im Velodrom und in der Spring- und Sprunghalle im Europasport zu sehen, während die Kanu-Wettbewerbe auf der Spree an der Oberbaumbrücke steigen.

Kosten der "Die Finals"

Das Land Berlin plant mit einem Budget von 3,3 Millionen Euro, so die Projektleiterin Gabriele Freytag aus der Berliner Senatsverwaltung für Inneres und Sport. Inbegriffen sind vor allem Unterstützungen für die Fachverbände, die immer noch als Ausrichter der Wettbewerbe fungieren. Auch die TV-Sender, so hieß es vom ZDF, rechnen mit Ausgaben im siebenstelligen Bereich für die Produktion der Wettkämpfe.

Zeitplan bei "Die Finals"

Samstag, 3. August:

Moderner Fünfkampf: 8 Uhr: Schwimmen, 9.45 Uhr: Fechten, 13 Uhr: Reiten, 16.30 Uhr: Laser Run

Leichtathletik: 11 Uhr: Stabhochsprung Frauen (F), 15.55 Uhr: Dreisprung (F), Speerwurf (F), Kugelstoßen Männer (M), Hochsprung (F), Weitsprung (M), Diskuswurf (M), 3000 m Hindernislauf (M), 5000 m (F), 110 m Hürden (M), 100 m Hürden (F), 100 m (M/F)

Kanu: 12.20 Uhr: Kajak (M), Canadier (F)

Trial: 10 Uhr: Damen, 12 Uhr: Herren Elite 20", Herren Junioren 20"

Kunstturnen: 11.30 Uhr: Mehrkampf Männer, 15.15 Uhr: Mehrkampf Frauen

Boxen: 14 Uhr: Finals der Männer

Bogenschießen: 13 Uhr: Entscheidungen (M/F)

Triathlon: 10.15 Uhr: Damen

Bahnrad: 9.30 Uhr: Einzelverfolgung (F), Scratch (M), Keirin (F), U17 Keirin (F), 14 Uhr: Einzelverfolgung (F), Sprint (M), U19 Madison (M/F), U19 Teamsprint (M/F), U17 Madison (M/F)

Schwimmen: 15.30 Uhr: 400 m Lagen (M/F), 100 m Schmetterling (M/F), 200 m Rücken (M), 1500 m Freistil (F), 4 x 200 m Freistil (mixed), 4 x 100 m Lagen (F)

Sonntag, 4. August:

Moderner Fünfkampf: 8 Uhr: Schwimmen, 9.45 Uhr: Fechten, 13 Uhr: Reiten, 16.30 Uhr: Laser Run

Leichtathletik: 11.30 Uhr: Stabhochsprung (M), Hammerwurf (F), 15.10 Uhr: Dreisprung (M), Kugelstoßen (F), Diskuswurf (F), 400 m Hürden (M/F), 400 m (M/F), Hochsprung (M), 3000 m Hindernislauf (F), 5000 m (M), Weitsprung (F), Speerwurf (M), 1500 m (M/F), 800 m (M/F), 200 m (M/F)

Kanu: 11.40 Uhr: Kajak (F), Canadier (M)

Trial: 10.30 Uhr: Herren Junioren 26", 12 Uhr: Herren Elite 26"

Kunstturnen: 11.30 Uhr: Gerätefinals (M/F)

Boxen: 11 Uhr: Finals Frauen

Bogenschießen: 13 Uhr Compound

Triathlon: 11.35 Uhr: Herren

Bahnrad: 9 Uhr: U19 Sprint (F), U17 Keirin (M), U19 Keirin (M), Scratch (F), Mannschaftsverfolgung (M), 14 Uhr: Sprint (F), Keirin (M), U19 Sprint (F)

Schwimmen: 15.30 Uhr: 800 m Freistil (F),100 m Freistil (M/F), 200 m Brust (F), 200 m Lagen (M), 200 m Schmetterling (F), 400 m Freistil (M), 50 m Schmetterling (M), 50m Rücken (F), 50 m Brust (M), 50 m Freistil (M)

Hier können Sie "Die Finals" LIVE verfolgen

TV: ARD (Samstag), ZDF (Sonntag)

Livestream: sportschau.de (Samstag), zdfsport.de (Sonntag)