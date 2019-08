Olympiasieger Tom Liebscher und der Kajak-Vierer der Männer haben dem Deutschen Kanu-Verband (DKV) bei der WM in Szeged die ersten Goldmedaillen beschert.

Liebscher gewann im Einer über 500 m ebenso wie das Männer-Quartett über die doppelte Distanz. "Das war ein starker Start in die WM. Und wenn das Vorspiel gelingt, ist das Ende meistens auch gut", sagte DKV-Sportdirektor Jens Kahl dem SID mit Blick auf die Entscheidungen in den olympischen Klassen am Wochenende.

Liebscher, der über die nicht olympischen 500 m vor einem Jahr bereits Silber gewonnen hatte, setzte sich in einem packenden Rennen knapp gegen den Weißrussen Mikita Borikau durch. "Ich hätte nicht gedacht, dass ich ihn noch abfange. Das war hoffentlich ein Fingerzeig für den Vierer", sagte Liebscher. Der Dresdner ist auch Teil des deutschen Quartetts über die 500 m, das am Sonntag als Titelverteidiger Gold und damit auch vier Quotenplätze für Tokio 2020 holen will.

Kajak-Vierer verteidigt Titel

Nur eine halbe Stunde nach Liebscher siegte der Vierer über die nicht mehr olympischen 1000 m und verteidigte seinen Titel aus dem Vorjahr erfolgreich. "Hier erneut ganz oben zu stehen, ist absolut großartig. Am Ende hat uns das Publikum ins Ziel getragen", sagte Jakob Thordsen (Hannover), der vor 4000 Zuschauern gemeinsam mit Tobias-Pascal Schultz (Essen), Lukas Reuschenbach (Oberhausen-Sterkrade) und Felix Frank (Potsdam) zum Sieg paddelte.

WM-Silber gab es zudem im Kajak-Zweier über 1000 m für Sarah Brüßler und Tabea Medert (Karlsruhe/Potsdam). London-Olympiasiegerin und Titelverteidigerin Tina Dietze (Leipzig) musste sich im Kajak-Zweier über 200 m gemeinsam mit Franziska John (Potsdam) mit dem sechsten Rang begnügen.

Am Samstag stehen in Szeged die ersten Entscheidungen in den insgesamt zwölf olympischen Klassen auf dem Programm.