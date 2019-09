Wegen eines Sehnenanrisses in der linken Schulter muss der zweimalige Barren-Europameister Marcel Nguyen gut drei Wochen vor den Kunstturn-Weltmeisterschaften in Stuttgart die Trainingsbelastung reduzieren. Dies bestätigte der 32-Jährige beim Medientag des Deutschen Turner-Bundes (DTB) am Donnerstag in der schwäbischen Metropole.

Der Mehrkampf-Zweite von Olympia 2012 aus Unterhaching wird daher auch beim letzten Testländerkampf der deutschen Riege am Samstag (18.30 Uhr) in Backnang gegen Rumänien und Großbritannien auf einen Start verzichten.

Sollte Nguyen auch an den Welttitelkämpfen nicht teilnehmen können, würde nach derzeitigem Stand sein Vereinskollege Felix Remuta ins deutsche WM-Team nachrücken.