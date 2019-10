Mit dem Sieg im Sprung-Finale bei den Kunstturn-Weltmeisterschaften in Stuttgart hat Mehrkampf-Olympiasiegerin Simone Biles aus den USA ihre 23. WM-Medaille gewonnen.

Damit egalisierte die 22-Jährige die 23 Jahre alte Bestmarke von Witali Scherbo.

Der Weißrusse hatte zwischen 1991 und 1996 bei Welttitelkämpfen ebenfalls 23 Medaillen gesammelt.

Biles zum fünften Mal Mehrkampf-Weltmeisterin

Am Vortag hatte sich Turn-Wunder Biles den Mehrkampf-Titel zum fünften Mal gesichert.

Der zweite Platz ging an die Chinesin Tang Xijing vor Angelina Melnikowa aus Russland. Biles' Teamkollegin sowie Sunisa Lee und auch Mehrkampf-Europameisterin Melanie de Jesus dos Santos waren nach Stürzen vom Stufenbarren schnell aus dem Titelrennen.

Mit Rang sechs im Mehrkampf-Finale verwandelte die deutsche Rekordmeisterin Elisabeth Seitz stellte die Schleyerhalle in Stuttgart in ein Tollhaus. Am Ende fehlten nur 0,4 Punkte zur Bronzemedaille.