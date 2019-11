Der oberste US-Anti-Doping-Jäger Travis Tygart hat mit deutlichen Worten einen kompletten Olympia-Ausschluss Russlands gefordert. "Die WADA muss strenger werden und die volle Einschränkung der Teilnahme russischer Athleten an den Olympischen Spielen durchsetzen", sagte Tygart, der durch die Überführung des einstigen Radstars Lance Armstrong bekannt wurde.

Die Sanktionsempfehlungen der zuständigen WADA-Kommission seien unzureichend, "insbesondere angesichts der Täuschung durch das Sportsystem, das von der russischen Regierung kontrolliert wird. Es ist Zeit für die härteste mögliche Strafe".

Nur eine resolute Antwort habe die Chance, "in Russland Aufmerksamkeit zu finden, das Verhalten zu ändern und die sauberen Athleten zu schützen, die in Tokio an den Start gehen", hieß es in der Stellungnahme weiter: "Russland stellt sich weiter über die weltweiten Anti-Doping-Regeln, tritt den sauberen Athleten in den Bauch, sticht der WADA in die Augen - und kommt damit immer wieder davon."

Keine Auswirkungen auf die Fußball-EM 2020

Das zuständige Gremium der Welt-Anti-Doping-Agentur WADA hatte am Montag empfohlen, Russland aufgrund weitreichender Doping-Verfehlungen für vier Jahre zu sperren. Eine endgültige Entscheidung über das Strafmaß fällt das WADA-Exekutivkomitee am 9. Dezember.

Sollte dies die Vorschläge befürworten, dürfte Russland für vier Jahre an keinen sportlichen Wettbewerben teilnehmen, kein sportliches Großereignis ausrichten, russische Offizielle wären für den gleichen Zeitraum von allen großen Wettkämpfen wie Weltmeisterschaften ausgeschlossen. Einzelsportler dürften allerdings nach eingehender Prüfung als neutrale Athleten starten. Auf die Fußball-EM 2020 haben die Sanktionen laut WADA allerdings keinen Einfluss.