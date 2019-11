Kunstturnerin Kim Bui hat zum Abschluss des Weltcup-Turniers in Cottbus am Boden die Silbermedaille gewonnen.

Die 30-Jährige aus Stuttgart musste sich beim Turnier der Meister im Finale lediglich Anastasia Batschinska aus der Ukraine geschlagen geben.

In der Medaillenentscheidung am Barren kam der WM-Achte Lukas Dauser aus Unterhaching auf Rang vier. Am Schwebebalken belegten die Chemnitzerinnen Lisa Zimmermann und Sophie Scheder die Plätze sechs und sieben.