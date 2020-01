Die deutschen Wasserballer haben bei der EM in Budapest erwartungsgemäß ihre zweite Niederlage hinnehmen müssen. Im dritten und letzten Gruppenspiel unterlag die Auswahl von Bundestrainer Hagen Stamm gegen Montenegro 3:10 (1:2, 0:3, 1:3, 1:2).

"Man darf nicht so untergehen", sagte Stamm: "Wir haben uns am Ende aufgegeben, das darf nicht sein." Als Dritter der Gruppe A bekommt es sein Team im Kampf um die Chance aufs Olympia-Ticket nun in der Zwischenrunde am Montag (16.00 Uhr) mit einem dicken Brocken zu tun. Rekord-Olympiasieger Ungarn oder Vizeweltmeister Spanien heißt die nächste Hürde auf dem Weg ins Viertelfinale.

"Die sind beide besser als Montenegro", meinte Stamm. Zuvor hatte Deutschland in der ungarischen Hauptstadt eine Niederlage gegen Kroatien (9:17) sowie einen Erfolg gegen die Slowakei (8:5) verbucht. Gegen den zweimaligen Weltligagewinner Montenegro war am Samstag Lucas Gielen zweimal erfolgreich, außerdem traf Ben Reibel.

Anzeige

Deutschland müsste bei der EM unter die ersten Acht kommen, um sich einen Platz beim Olympia-Qualifikationsturnier in Rotterdam (22. bis 29. März) zu sichern. In der Vergangenheit verzichteten allerdings Teams anderer Kontinente häufig auf ihre Olympia-Chance. "Es könnte auch der neunte oder zehnte Platz reichen", spekulierte Stamm daher.