Moritz Fürste hat große Visionen.

Die deutsche Hockey-Legende hat nach seiner glorreichen Karriere mit zwei Olympiasiegen einen neuen Weg eingeschlagen. Mit "Hyrox" will der 35-Jährige die Sportwelt verändern – und es vielleicht sogar zu Olympia schaffen.

Am Sonntag steigen das Halbfinale und das Finale der Hyrox Home Series.

Doch was hat es mit Hyrox auf sich?

Fitness-Wettbewerb für Jedermann

Hyrox ist ein Fitness-Wettbewerb, den Fürste mit seinem Sportmarketing-Unternehmen Upsolut Sports 2017 ins Leben gerufen hat.

Es verbindet funktionelles Krafttraining, hochintensives Intervalltraining und klassischen Ausdauersport. Dazu kommt der Wettbewerbscharakter, jeder Starter erhält eine eigene Finisher-Zeit, seinen Platz in der Gesamtwertung und ein Ranking in seiner entsprechenden Altersklasse, von denen es elf gibt.

"Wir sind die einzige World Series of Fitness, an der jeder teilnehmen und um seine persönliche Bestleistung kämpfen kann", erklärt Fürste SPORT1: "Wir passen nicht in eine schon bestehende Kategorie. Wir sind ein Fitness-Wettkampf - das gab es bisher nicht."

Hyrox hebe sich auch deshalb von Fitness-Events wie Cross Fit ab, weil wirklich jeder mitmachen könne.

"In Dallas letztens wurde der Weltrekord geknackt – und gleichzeitig hatte ein Teilnehmer die langsamste Zeit, die wir je hatten", berichtete Fürste, der sich die Events live vor Ort anschaut: "Ich kann gar nicht sagen, was ich geiler fand. Denn wie der sich durchgekämpft hat, das war großartig."

SPORT1-Moderatorin schwärmt

Auch Lisa Ramuschkat, die bei SPORT1 für das beliebte Interview-Format Split It! verantwortlich ist, nahm sowohl als Athletin als auch Moderation bereits an Hyrox-Events teil.

"Für mich ist Hyrox deshalb so cool, weil es wirklich das Konzept geschafft hat, jeden Menschen anzusprechen. Jeder Mensch, der mitmacht, schafft es, über sich hinauszuwachsen, und zwar unabhängig davon, auf welchem Level man sich befindet", sagte die frühere Hockeyspielerin: "Das schafft eine ganz besondere Stimmung und Atmosphäre, auch an den Wettkampftagen."

Dieses "Gefühl und die Freude in den Augen anderer Menschen zu sehen, die das wirklich geschafft haben – das ist einfach so ehrlich, so schön."

Lisa Ramuschkat moderiert bei SPORT1 Split It! ©

Gleichzeitig kristallisiere sich allerdings ein Profibereich heraus, wie Fürste erklärt. "Die besten Zehn der Welt bei Männer und Frauen trainieren inzwischen nichts anderes mehr. Sie sagen: 'Das ist jetzt unser Sport. Und sie hoffen darauf, dass der Sport, in dem sie gut sind, immer erfolgreicher wird."

Fürste vergleicht seine Sportart mit dem Marathon, bei dem grundsätzlich jeder mitmachen kann, sich aber natürlich starke Leistungsunterschiede entwickeln.

Finale der Home Competition

Normalerweise finden die Hyrox-Events in Hallen in Städten wie Hamburg oder München statt, zudem ist die Serie inzwischen in die USA expandiert. Eine Entwicklung, die normalerweise umgekehrt verläuft.

"Das war immer unsere große Motivation. Wir wollen der erste richtige Sporttrend sein, der in die USA schwappt und nicht andersrum", betonte Fürste.

Die Coronakrise brachte Fürste und seine Kollegen dazu, eine Variante für die heimischen vier Wände zu gestalten. Über fünf Wochen werden den Athleten jeden Sonntag neue Herausforderungen in Form eines Workouts gestellt, die innerhalb einer Woche absolviert werden mussten.

"Es gibt viele Home Workouts bei Youtube. Wir wollten das aber nicht machen, wir haben auch nie so ein Training herausgegeben. Denn wir haben gesagt: Wir sind ein Competition-Format", erklärte Fürste, der für die Organisation und Vermarktung des Projekts zuständig war und von der Resonanz (5000 Teilnehmer) überwältig ist.

Die Ausdauerkomponente fällt bei der Home Series weg, die Finalisten messen sich am Sonntag in verschiedenen Workouts - wer die meisten Wiederholungen schafft, gewinnt.

Fürste ist "Feuer und Flamme"

Hier messen sich die besten drei Frauen und Männer weltweit. Vier Starter kommen aus den USA, dazu kommt ein Österreicher bei den Männern und mit Rebecca Naether eine deutsche Frau, die um den Titel kämpfen.

Das Niveau erstaunt Fürste: "Diese Besten sind so viel besser als der Durchschnitt der Leute, die Videos eingereicht haben. Das ist ein krasser Unterschied. Das ist verrückt."

Die Begeisterung bei Fürste ist zu spüren - ob am Telefon oder bei den Events vor Ort.

"Mo brennt richtig dafür und macht es mit vollem Herzen", meinte Ramuschkat, die Fürste aus dem Hockeysport kennt, und erinnert an die erste Weltmeisterschaft 2019 in Oberhausen.

"Er war Feuer und Flamme. Das merkt man in der Mimik und Gestik, er hat sich richtig gefreut. Nicht nur Mo, sondern das gesamte Team. Die haben richtig gemerkt, wie krass es ist, was sie eigentlich geschafft haben. Das ist ein total ehrlicher Einsatz, super authentisch."

Abkehr von der olympischen Vison

2015 kämpfte Fürste vergeblich um die Olympia-Bewerbung Hamburgs für die Spiele 2024, die von den Einwohnern der Stadt abgeschmettert wurde.

Im Zuge des (erfolgreichen) Pitches für eine mögliche Vermarktung von Hamburgs Bewerbung lernte der Welthockeyspieler von 2012 seine heutigen Mitstreiter Christian Toetzke und Michael Trautmann kennen. Die fruchtbare Zusammenarbeit wurde trotz "NOlympia" neun Monate später mit der Gründung von "Upsolut Sports" fortgesetzt.

Im November 2019 äußerte Fürste im Abendblatt die Vision, mit Hyrox olympisch zu werden. "Ich hatte immer einen sehr guten Draht zum IOC und auch zu Thomas Bach und habe mit ihm bereits zwei mal persönlich darüber gesprochen", sagte er nun: "Wenn wir das komplett drauf anlegen würden, wäre das gar nicht so unwahrscheinlich, dass wir das schaffen."

Aber "dafür müsste man sich in Verbandsstrukturen geben. Man müsste einen Hyrox-Verband gründen, einen nationalen Verband gründen, einen Weltverband gründen. Und das wollen wir gar nicht. Denn wir sind ein Unternehmen. Daraus machen wir keinen Hehl."

Lukrativer als Hockey

Und das funktioniert besser, als Fürste es erwartet hat. Im Dezember stieg das im Sportbusiness bestens vernetzte Unternehmen Infront als Investor ein, im nächsten Jahr wird Hyrox in die professionelle Produktion gehen, was weitere Sponsoren anlocken soll.

"Für mich persönlich ist Hyrox nach drei Jahren finanziell lukrativer als meine gesamte Hockey-Karriere", erklärt Fürste, der neben drei Olympia-Medaillen auch zwölf Mal Edelmetall bei Welt- und Europameisterschaften absahnte und auch mit dem Uhlenhorster HC einige Erfolge feierte.

Moritz Fürste (l.) nach dem Olympiasieg 2012 in London © Getty Images

Und den finanziellen Anreiz gibt es in Form von Preisgeld auch für die Athleten.

"Die Besten bei uns haben 20000-30000 Euro Preisgeld eingesammelt. Das ist ja auch nicht wenig für Leute, die sonst Sport nur in der Freizeit machen und ins Gym gehen."

Verändert Hyrox die Sportwelt?

Aus dem Nichts gebe es mit Hyrox "eine Sportart, in der sie gut sind und mit der sie Preisgeld absahnen können. Das ist schon spektakulär." Ein Top-Hyrox-Athlet verdiene im Durchschnitt inzwischen so viel ein guter Hockey-Spieler.

"Ich finde schon, dass wir dabei sind, die Sportwelt ein Stück weit zu verändern", meinte Fürste: "Ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell gibt."

"Wir haben im letzten Jahr über 25.000 Teilnehmer gehabt, die an einem völlig neuen Sport mitgemacht haben. Wir haben ein nicht bekanntes Need für die Leute gefunden und gestillt. Wir haben einer ganzen Bewegung ein Zuhause gegeben."