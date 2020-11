Köln (SID) - Lewis Hamilton kann seinen siebten WM-Titel perfekt machen und mit Rekordhalter Michael Schumacher gleichziehen. Beim Großen Preis der Türkei im Istanbul Park reicht dem Briten jede Platzierung vor seinem Teamkollegen Valtteri Bottas. Hamilton nimmt das Rennen nach dem Qualifying am Samstag vom sechsten Startplatz auf, Bottas steht auf Platz neun. Rennstart ist um 11.10 Uhr.

Beim 84. US Masters in Augusta steht der entscheidende Tag auf dem Programm. Mit dabei ist auch Bernhard Langer, der im Alter von 63 Jahren als ältester Spieler der Geschichte den Cut bei dem traditionsreichen Turnier geschafft hat. In den Kampf um den Sieg wird Langer aber wohl nicht eingreifen. Die finale Runde beginnt um 14.00 Uhr deutscher Zeit.