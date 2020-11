Das Strafverfahren gegen Dopingarzt Mark S. vor dem Landgericht München II geht in die Verlängerung.

Nachdem zuletzt mehrere Verhandlungstermine wegen Corona abgesetzt werden mussten, zieht sich der Prozess nun mindestens bis 11. Juni 2021 hin. Ursprünglich sollte noch vor Weihnachten ein Urteil gefällt werden.

Am Dienstag veröffentlichte das Oberlandesgericht München aber 16 neue Verhandlungstage im kommenden Jahr. Start ist am 15. Januar.

Anzeige

Zuletzt hatten sich die in Untersuchungshaft befindlichen Angeklagten Mark S. und Dirk Q. ebenso wie die Angeklagte Diana So. und ihre Verteidiger in Quarantäne begeben müssen. Im Verfahren "Aderlass" geht es um den Verdacht des verbotenen Eigenblutdopings.