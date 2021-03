Die Regierung des US-Bundesstaates Kalifornien hat die Rückkehr von Zuschauern unter anderem bei Freiluft-Sportveranstaltungen erlaubt.

Die neuen Bestimmungen gelten ab dem 1. April und damit ab dem sogenannten Opening Day der Baseball-Profiliga MLB. Drei der fünf betroffenen Klubs aus Kalifornien kündigten bereits an, ab dem ersten Spieltag unter bestimmten Voraussetzungen Fans in die Stadien zu lassen.

In Kalifornien sind mittlerweile mehr als zehn Prozent der Einwohner über 16 Jahre komplett geimpft. Die Zulassung von Zuschauern oder auch Besuchern in Freizeitparks richtet sich nach einer an den Infektionszahlen ausgerichteten Farbskala.

Im lilafarbenen Sektor sind lediglich 100 Zuschauer zugelassen, die Zahlen erhöhen sich auf 20 Prozent (rot), 33 Prozent (orange) und 67 Prozent (gelb) der Stadionkapazität.