Motorsport-Talent Maximilian Günther hat drei Wochen nach seinem ersten Sieg in der Formel 2 einen empfindlichen Rückschlag erlitten.

Der 21-Jährige vom britischen Arden-Team belegte am Samstag im Regen von Budapest/Ungarn den 16. Rang und verpasste damit die Punkteränge deutlich.

Serien-Neuling Günther, der Anfang Juli in Silverstone von der Pole Position das Sprintrennen gewonnen hatte, musste auf dem Hungaroring nach einer Kollision in der Frühphase des Rennens an die Box, die große Aufholjagd vom Ende des Feldes blieb aus.

Der Sieg ging an den Niederländer Nick de Vries (Prema). Der in der Gesamtwertung weiterhin führende George Russell (ART) musste das Rennen wegen technischer Probleme aufgeben.

Am Sonntag (11.20 Uhr) steigt zum Abschluss des achten Rennwochenendes das Sprintrennen in Budapest. Nach der Sommerpause geht es am 25. und 26. August im belgischen Spa-Francorchamps weiter.