Mit der ADAC Rallye Deutschland steht wieder eines der Highlights im deutschen Motorsportkalender an.

Bei der neunten Saisonstation der FIA World Rally Championship (WRC) gilt es für die Piloten, 18 abwechslungsreiche Wertungsprüfungen im Saarland und den umliegenden Regionen zu meistern.

Es geht unter anderem über holprige Pisten durch die Mosel-Weinberge und auf den Truppenübungsplatz Baumholder zur berüchtigten "Panzerplatten-Prüfung". Die Sprungkuppe "Gina" ermöglicht Flugeinlagen von über 40 Metern, dazu lauern auf der Strecke tückische Hinkelsteine.

Für Spitzenreiter Thierry Neuville und Verfolger Sebastien Ogier geht das Titelduell bei der Asphalt-Rallye in die nächste Runde. Dazu freuen sich die deutschen Starter wie Marijan Griebel in der WRC oder Fabian Keim in der WRC2 auf ihr Heimspiel.

So berichtet SPORT1 von der Rallye Deutschland

SPORT1 begleitet die ADAC Rallye Deutschland mit zwei Liveübertragungen und täglichen Highlight-Zusammenfassungen von kommenden Donnerstag bis Sonntag umfangreich im Free-TV. Als Kommentatoren sind im Wechsel Christian Glück und Kommentator Hannes Biechtelerim Einsatz.

Startschuss ist am Donnerstag, 16. August, live ab 19 Uhr, auf SPORT1 und SPORT1+ mit der Super Special Stage in St. Wendel. Die Highlights vom 1. Tag zeigt SPORT1 dann ab 23 Uhr. Zusätzlich zur Free-TV-Berichterstattung ist am Sonntag ab 12 Uhr die Power Stage live auf SPORT1+ und im kostenlosen Livestream auf SPORT1.de zu sehen.

Vollgas-Wochenende mit 15 Stunden Motosport

Anschnallen zum Vollgas-Wochenende auf SPORT1: Am Samstag und Sonntag stehen insgesamt 15 Stunden Motorsport im Free-TV auf dem Programm, davon mehr als zehn Livestunden.

Neben der FIA WRC berichtet SPORT1 vom Gastspiel des ADAC GT Masters und der beiden Rahmenserien ADAC TCR Germany und Porsche Carrera Cup Deutschland im niederländischen Zandvoort. Dazu gibt es das 6-Stunden-Rennen der FIA World Endurance Championship (WEC) in Silverstone zu sehen.

Die Sendezeiten der ADAC Rallye Deutschland auf den SPORT1-Plattformen im Überblick :