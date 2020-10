vergrößernverkleinern Bernd Mayländer fährt in der Formel 1 das Safety Car © SPORT1-Grafik/Imago

Ismaning - Die Formel 1 macht am Wochenende Station in Imola. Am Abend nach dem Rennen ist Safety-Car-Fahrer Bernd Mayländer zu Gast im AvD Motorsport Magazin auf SPORT1.