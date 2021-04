Erstes Qualifying, erster Unfall: Beim Auftakt in die neue Rennserie Extreme E hat die Abt-Pilotin Claudia Hürtgen für einen frühen Schreckmoment gesorgt.

Die deutsche Fahrerin, in einem Team mit Mattias Ekström überschlug sich im saudi-arabischen Al-Ula nach einer Rechtskurve mehrfach, blieb dabei aber wohl weitgehend unverletzt. "Ich kam den Hügel hinunter und dann bekam ich auf der rechten Seite einen Schlag. Ich glaube, ich habe einen Stein getroffen", erklärte die 49-Jährige.

Sie habe übersteuert und dann gegengelenkt: "Das war ziemlich hart und weil ich in diesem Moment mit dem Felsen an der Seite zu schnell war, ist es dann passiert. Dann dachte ich nur: 'Oh, Scheiße!'."

Anzeige

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Alles zur Formel 1 und zum Motorsport-Wochenende im AvD Motor & Sport Magazin mit Ralf Schumacher – Sonntag ab 21.45 Uhr LIVE im TV und STREAM auf SPORT1

Ihren Wagen konnte sie aus eigener Kraft wieder verlassen. Sie habe sich zwar auf die Zunge gebissen, ansonsten aber keine weiteren Schäden davon geraten. Vor Hürtgen war auch schon Stephane Sarrazin spektakulär abgeflogen. Er traf mit seinem Auto von Team Veloce einen Busch, auch er blieb ohne schwere Verletzungen.

Drei von neun Teams schafften es ohne größere Probleme ins Ziel.

Rosbergs Team führt nach erstem Qualifying

In Führung lag nach dem ersten Qualifying das Team von Ex-Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg. Um 13.30 Uhr geht es in die nächste Runde.

Die Extreme E ist eine neue Rennserie, bei der die Teams mit Elektro SUVs gegeneinander antreten.

Es ist der nächste Coup von Formel-E-Gründer Alejandro Agag (50) und vor allem die Motorsport-Klasse für das gute Gewissen: E-Autos, Batterieaufladung mittels Strom aus der Brennstoffzelle, Gleichberechtigung für Frauen, Rennen an Orten, die von Umweltzerstörung und Klimawandel am meisten betroffen sind, nachhaltige Projekte vor Ort - die Extreme E packt mit verschiedenen Mitteln gesellschaftliche und ökologische Themen an.

Auch F1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton hat ein Team am Start. Mit den Piloten Sebastien Loeb und Cristina Gutierrez landete er in der Quali zunächst auf Platz zwei.