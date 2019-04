Starker Auftritt von Niklas Krütten beim zweiten Rennen der ADAC Formel 4.

Der Deutsche (Van Amersfoort Racing) hat trotzt schwieriger Bedingungen in Oschersleben einen souveränen Sieg eingefahren. Platz zwei schnappte sich Theo Pourchaire (US Racing), nachdem Arthur Leclerc (US Racing) Krütten auf der Zielgeraden ins Auto gefahren ist und dadurch nicht nur die Chance auf den Sieg, sondern auch den zweiten Rang verlor. Der Bruder von Formel-1-Fahrer Charles Leclerc musste sich mit Platz drei zufrieden geben.

Gianluca Petecof (Prema Powerteam SRL), der im ersten Rennen einen ungefährdeten Start-Ziel-Sieg feierte, fiel nach einer missglückten Attacke auf den letzten Rang zurück. Auch Dennis Hauger (Van Amersfoort Racing) erwischte einen gebrauchten Tag und stand am Ende auf Platz 14. Der 16-jährige Norweger war von der Pole gestartet.

Weiter geht es mit Rennen drei ab 14.35 Uhr im LIVESTREAM bei SPORT1.

Weitere Infos folgen.