Einen unangefochtenen Sieg hat Dennis Hauger (Van Amersfoort Racing) in der ADAC Formel 4 eingefahren.

Er setzte sich am Start von der Pole-Position aus in Führung und ließ seinen Verfolgern Alessandro Ghiretti (US Racing) und William Alatalo (ADAC Berlin-Brandenburg) keine Chance.

Auch der zwischenzeitliche Einsatz des Safety-Cars konnte dies nicht ändern, obwohl das Feld dadurch dicht zusammengeschoben wurde. Nach einer Kollision zwischen Ivan Berets und Joshua Dürksen rückte das Safety-Car aus.

Nach dem Restart setzte sich Hauger immer weiter von den Verfolgern ab.

Da in den letzten Rennrunden das Safety-Car ein weiteres Mal ausrückte, konnten die Piloten entspannt und ohne weitere Positionsverschiebungen ins Ziel fahren.

Anders als beim Saisonauftakt in Oschersleben konnte Hauger damit die Pole-Position perfekt ausnutzen und damit seinen ersten Saisonerfolg einfahren. (Service: Kalender der ADAC Formel 4 im SPORT1-Datencenter)

Auch ins zweite Rennen des Wochenendes wird Dennis Hauger von der ersten Position ins Rennen gehen. (ADAC Formel 4, 2. Rennen am Red Bull Ring, So. ab 9.45 Uhr LIVE bei SPORT1 im TV und im LIVESTREAM)