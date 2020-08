Gabriele Mini (Prema Powerteam SRL) hat in der ADAC Formel 4 beim zweiten Rennwochenende der Saison auf dem Nürburgring das erste Rennen gewonnen.

Der 16-jährige Italiener siegte in einem packenden Rennen von der Pole startend vor Jonny Edgar (Van Amersfoort Racing), der durch Platz zwei seine Führung in der Gesamtwertung weiter ausbaute.

Den letzten Podestplatz staubte sein erster Verfolger in der Gesamtwertung, Elias Seppänen, ab. Der für US Racing fahrende Finne profitierte dabei vom Pech seines Teamkollegen Oliver Bearman. Das Auto des 15-jährigen Brite rollte ausgerechnet in der letzten Kurve des Rennens aus.

Montoya fällt nach Ausritt zurück

Sebastian Montoya, der Sohn von Ex-Formel-1-Pilot Juan Pablo Montoya, konnte ebenfalls ein paar Punkte abstauben. Montoya fiel nach einem Ausritt zu Beginn auf Rang 13 zurück, zeigte später aber einige gute Überholmanöver und landete schließlich auf dem achten Rang.

Der US-Amerikaner Jak Crawford (Van Amersfoort Racing) musste nach einem Plattfuß in der ersten Runde in die Box und kam nur auf Platz zehn ins Ziel.

Das zweite Rennen der ADAC Formel 4 findet um 15.45 Uhr statt (ADAC Formel 4: 2. Rennen ab 15.45 Uhr LIVE im TV und im LIVESTREAM).