Fabian Vettel kennt die Fragen. Zur Genüge. Früher oder später kommen sie. Immer. Ihn juckt es nicht mehr groß, wenn Sebastian Vettel Bestandteil des Gesprächs ist. So ist das eben, wenn man der jüngere Bruder eines viermaligen Formel-1-Weltmeisters ist.

Völlig verrückt und komplett anders ist das Verhältnis der beiden sowieso nicht, zu erzählen gibt es dann auch keine Sensationen. Ganz normale Brüder eben, wo jeder sein eigenes Ding macht. Sebastian ist seit 2007 in der Formel 1 unterwegs, Fabian lässt es etwas gemächlicher angehen: Motorsport-Debüt 2017 im Audi Sport TT Cup, 2018 zu Lamborghini in die Super Trofeo.

Der nächste Schritt

Nun, mit 20 Jahren, macht er den nächsten Schritt im GT3-Bereich: Vettel feiert am Wochenende sein Debüt im ADAC GT Masters, in der Liga der Supersportwagen, die in Oschersleben in die neue Saison geht. Und das in einem Mercedes. Ausgerechnet.

Und da war sie wieder, die Frage nach dem Bruder. Immerhin kämpft der in der Königsklasse mit Ferrari gegen Mercedes. Vettel zu SPORT1: "Das sind zweierlei Paar Schuhe, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Das ist hier eine ganz andere Welt. Ich mache mein Ding, er macht sein Ding."

Sebastian Vettel rät: Nutze die Chance

Was nicht bedeutet, dass Sebastian sich nicht gefreut hätte. "Er hat mir geraten: Wenn du diese Chance bekommst, pack sie und gib alles! Am Ende des Tages zählt nur die Performance. Wenn die passt, spielt es keine Rolle, in welchem Auto ich sitze."

Vettel feiert sein Debüt für das Team HTP in der sogenannten "gelben Mamba". Eines der auffälligsten Autos im Feld. Wegen Sponsor Mann Filter ist der 550-PS-Bolide im neon-gelben Schlangen-Look unterwegs. (Rennkalender der ADAC GT Masters)

Fabian Vettel will aber nicht nur wegen seiner Lackierung auffallen. Das GT Masters soll für ihn ein Steigbügel sein. "Wenn man im GT-Sport irgendwann mal oben sein will, kommt man am GT Masters nicht vorbei. Das ist ein mega starkes Feld, mega starke Fahrer, Werksteams – alles ist vertreten. Wenn du dich da beweisen kannst, weißt du, wo du stehst."

19 Teams sind 2019 mit Supersportwagen von Aston Martin, Audi, BMW, Corvette, Ferrari, Lamborghini, Mercedes-AMG oder Porsche dabei.

Unberechenbares Feld

Was sicher ist: Dass nichts sicher ist. Beim Vorsaisontest gelangen mit Audi, Porsche, Corvette und Ferrari vier der acht vertretenen Marken mindestens eine Bestzeit. Wie schwierig eine Prognose für den Auftakt ist, zeigt auch der Blick in die Siegerliste von Oschersleben: In den vergangenen acht Rennen haben dort Fahrzeuge von sieben verschiedenen Herstellern gewonnen.

Zu den Favoriten wird Titelverteidiger Robert Renauer gehören, der mit Thomas Preining einen neuen Teamkollegen hat. Hoch motiviert ist auch Mercedes-AMG-Pilot Maximilian Götz, Champion von 2012. Wieder dabei: Aston Martin mit Werksfahrer Maxime Martin und Daniel Keilwitz.

Vettels Teamkollege ist der Brite Philip Ellis. Ihn kennt er aus der Saison 2017 im Audi Sport TT Cup. "Er ist ein guter Typ, wir kommen prima miteinander aus. Und dass er schnell ist, hat er spätestens mit seinem Laufsieg beim Auftakt des ADAC GT Masters 2018 in Oschersleben bewiesen."

Druck verspürt er dennoch keinen. Wegen seines Nachnamens sowieso nicht, und auch nicht, obwohl HTP immerhin der letztjährige Teamchampion ist.

Vettel will "hoch hinaus"

"Ich muss auf mich schauen und zusehen, dass ich meinen Job gut erledige. Natürlich weiß ich, dass Team und Auto im Vorjahr um die Meisterschaft gefahren sind, aber das ist nur im Hinterkopf", sagte er. Vettel weiß aber, dass er auf diesem Niveau liefern muss. Und das konstant: "Bei dieser irren Leistungsdichte muss man sein Potenzial voll ausschöpfen, sonst geht man unter."

Aber was ist denn dann drin für ihn? Er will als Rookie vor allem viel lernen und sich steigern. Mehr noch, wie er SPORT1 verrät: "Natürlich will ich oben stehen, will hoch hinaus. Dafür werde ich alles geben."

Damit die Fragen nach dem großen Bruder vielleicht irgendwann mal seltener werden.