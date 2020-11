Antti Buri hat beim 1. Rennen der ADAC TCR Germany am Final-Wochenende in Oschersleben (alle Rennen LIVE bei SPORT1) einen großen Schritt in Richtung Titel gemacht.

Der Finne im Hyundai setzte sich am Samstagvormittag vor Gaststarter Tiago Monteiro (Honda) durch.

Honda-Pilot Dominik Fugel, auf Rang 3 der Meisterschaft, kam zwar als Dritter ins Ziel. Er erhält aber dennoch die Punkte des Zweitplatzierten, da ein Gaststarter keine Punkte erhalten kann.

Der Verlierer des Rennen war der bisherige Tabellenführer Harald Proczyk im Hyundai. Von Position vier startend verlor der Österreicher direkt nach dem Start Plätze und kam nur als Sechster ins Ziel.

Buri übernimmt Tabellenführung

Pole-Setter Buri verteidigte dagegen von Beginn an die Spitze und ließ sich auch von einem durch das Aus von Luca Engstler ausgelöster Safety-Car-Phase nicht aus der Ruhe bringen.

"Es war sehr intensiv. Der Druck war ständig da. Es waren sehr wichtige Punkte für die Meisterschaft. Aber morgen ist ein neuer Tag", sagte Buri nach dem Rennen bei SPORT1.

In der Gesamtwertung übernimmt damit Buri mit 233 Punkten die Führung vor Proczyk (226 Punkte) und Fugel (218 Punkte). Alle drei Piloten haben damit im letzten Rennen der Saison noch Titelchancen.

Die Entscheidung im Titelkampf gibt es am Sonntag LIVE ab 10.20 Uhr im TV auf SPORT1+ und im kostenlosen LIVESTREAM zu sehen.