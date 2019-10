Das letzte noch fehlende Rennen im DTM-Rennkalender für 2020 steht wohl fest. Das dritte Rennwochenende vom 29. bis 31. Mai soll auf dem Igora-Kurs vor den Toren von St. Petersburg stattfinden. Das berichtet motorsport-total.com.

Die Strecke, die rund eine Autostunde von St. Petersburg entfernt in der Nähe eines Skigebiets liegt, erinnert an den ebenfalls von Tilke designten Motorland-Aragon-Kurs. Sie führt gegen den Uhrzeigersinn, ermöglicht unterschiedliche Streckenvarianten und enthält in ihrer längsten Form 15 Kurven.

Die DTM-Dachorganisation ITR hielt die Pläne bis zuletzt erfolgreich geheim und möchte die Überraschung erst dieses Wochenende beim Saisonfinale in Hockenheim lüften, während der restliche Kalender bereits vor eineinhalb Wochen bekanntgegeben worden war.

Nur noch vier Rennen in Deutschland

Mit dem Lausitzring (17.5.), dem Norisring (12.7.), dem Nürburgring (13.9.) und dem Saisonfinale auf dem Hockenheimring (4.10.) sind alle vier deutschen Strecken zu finden, die auch 2019 im Kalender standen.

Da Hockenheim den Saisonauftakt an Zolder verloren hat, ist die Zahl der deutschen Veranstaltungen von fünf auf vier gesunken.

Und da das Verbot für Autorennen in der Schweiz nur für Elektroautos aufgehoben wurde, finden 2020 definitiv sechs DTM-Veranstaltungen im Nicht-deutschsprachigen Raum statt.