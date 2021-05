Der dreimalige Meister Rene Rast (Minden) wird die DTM in diesem Jahr als Experte bei Sat.1 und auf ran.de begleiten. Neben dem bewährten Team um Timo Scheider und Martin Tomczyk sowie Moderatorin Andrea Kaiser und Moderator Matthias Killing wird der 34-jährige Rast bei ausgewählten Rennen an der Seite von Eddie Mielke kommentieren.

Die DTM beginnt am 19./20. Juni in Monza das Finale ist am 2./3. Oktober in Hockenheim geplant. Rast, der aktuell in der Formel E fährt, hat seinen ersten DTM-Einsatz am 4. und 5. September in Spielberg. Die DTM-Rennen 2021 werden ab dem 19. Juni samstags und sonntags jeweils ab 13.00 Uhr live in Sat.1 übertragen.

Rast freut sich auf die neue Aufgabe - vor allem darauf, "ein komplettes DTM-Wochenende vor Ort ohne sportlichen Leistungsdruck erleben zu dürfen".