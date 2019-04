Formel 2: Mick Schumacher scheidet nach Fahrfehler in Baku aus

Mick Schumacher (20) hat bei seinem dritten Rennen in der Formel 2 die erste große Enttäuschung erlebt.

Der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher schied am Samstag auf dem Stadtkurs in Baku nach einem Fahrfehler aus und sah erstmals die Zielflagge nicht. Den Sieg sicherte sich der Brite Jack Aitken (Campos Racing) vor Nyck de Vries (Niederlande/ART) und Jordan King (Großbritannien/MP Motorsport).

Schumacher scheidet nach Fahrfehler aus

Prema-Pilot Schumacher hatte im Qualifying auf der komplizierten Strecke überzeugt und sich den sechsten Startplatz gesichert, auch in der in Baku stets turbulenten Anfangsphase behielt er die Übersicht und verteidigte seinen Platz im vorderen Drittel des Feldes.

Anzeige

In der neunten Runde unterlief dem Formel-3-Europameister allerdings ein Fahrfehler, Schumacher drehte sich und konnte das Rennen nicht mehr fortsetzen.

Am Sonntag steht in Aserbaidschan noch das Sprintrennen (11.10 MESZ) auf dem Programm. Bei seinem Debüt im direkten Unterbau der Formel 1 hatte Schumacher Ende März in Bahrain mit den Rängen acht und sechs überzeugt.