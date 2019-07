Mick Schumacher (20) hat in der Formel 2 nach einer Schwächephase in den vergangenen Wochen wieder zu seiner Form gefunden.

In Silverstone fuhr der Prema-Rookie im Sprintrennen am Sonntag nach einer starken Vorstellung von Startplatz elf auf Rang sechs nach vorne und sicherte sich vier Punkte.

Der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher liegt mit 26 Zählern damit jetzt auf Platz 14 der Gesamtwertung.

Anzeige

Den Sieg am Sonntag in Silverstone sicherte sich Lokalmatador Jack Aitken (Campos Racing), in der Gesamtwertung liegt weiter der Niederländer Nyck de Vries (ART Grand Prix) in Führung.

Schumacher kommt wieder in Fahrt

Schumacher fuhr in Großbritannien damit an zwei Rennwochenenden hintereinander in die Punkte, nachdem er zuvor in Spanien, Monaco und Frankreich noch enttäuschende Ergebnisse geholt hatte.

Jetzt aktuelle Fanartikel zur Formel 1 kaufen - hier geht's zum Shop | ANZEIGE

20 Jahre nachdem sich sein Vater an gleicher Stelle bei einem Unfall ein Bein gebrochen hatte, meldete sich Schumacher nun aber endgültig zurück. Schumacher hatte zuletzt in Österreich nach einer Aufholjagd mit Platz vier sein bestes Saisonergebnis im Unterbau der Formel 1 geholt.

Damit ließ er auch das Hauptrennen am Samstag, das der Italiener Luca Ghiotto (Uni Virtuosi) gewann, etwas vergessen. Als Elfter verpasste er nach einem schwachen Start die Punkteränge. Gleich in der dritten Kurve war Schumacher mit Nikita Mazepin kollidiert und zwischenzeitlich auf Platz 15 zurückgefallen.

Für einen Eklat sorgte derweil Schumachers Teamkollege Sean Gelael. Der Indonesier startete am Samstag "aus persönlichen Gründen" nicht. Der Indonesier hatte zuvor eine Strafversetzung wegen eines Vorfalls im Training kassiert.