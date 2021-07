Spielberg bei Knittelfeld (SID) - Rennfahrer David Schumacher wartet in seiner zweiten Formel-3-Saison weiter vergeblich auf den Befreiungsschlag. Auch beim siebten Lauf am Samstagvormittag in Spielberg blieb der 19 Jahre alte Trident-Pilot als 17. ohne Punkte. Gestartet war der Sohn von Ralf Schumacher und Cousin von Formel-1-Pilot Mick Schumacher von Rang 14. Der Sieg ging an den Norweger Henning Hauger (Prema).

Schumacher war schon in seinem ersten Formel-3-Jahr 2020 ohne Punkte geblieben. Die nächste Chance bietet sich am Samstagnachmittag (17.45 Uhr) mit dem zweiten von drei Läufen in der Steiermark. Das abschließende Hauptrennen steht am Sonntag (11.05 Uhr/jeweils bei Sky) auf dem Programm.