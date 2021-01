Formel E startet in Saudi-Arabien

vergrößernverkleinern Die Formel E startet in Diriyya © AFP/SID

Der Saisonstart in der Formel E findet in Saudi-Arabien unter Flutlicht statt. Eigentlich hätte der Auftakt in Santiago de Chile über die Bühne gehen sollen.