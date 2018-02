Die ersten Testfahrten der Formel 1 in Barcelona waren gerade einmal eine halbe Stunde eröffnet, da war es schon wieder passiert: Ein McLaren landete im Kiesbett.

Das in der vergangenen Saison so vom Pech verfolgte Team erlebte damit auch in der Vorbereitung auf die kommenden Rennen einen Fehlstart. Fernando Alonso musste seinen Boliden in der letzten Kurve der Strecke vor den Toren der spanischen Metropole abseits der Strecke abstellen.

Damit verursachte der Spanier die erste Rote Flagge der Testfahrten, die mit zehnminütiger Verspätung am Montagmorgen losgingen und bis Donnerstag dauern.

Als das Auto von Alonso zum Stehen kam, fehlte der rechte Hinterreifen.

McLaren muss nun analysieren, wie dass passieren konnte. Offenbar war er während der Fahrt abgeflogen.

Kurz zuvor hatte Mercedes die erste Bestzeit gesetzt. Der Finne Valtteri Bottas absolvierte den Kurs in 1:22952 Minuten.