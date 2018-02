Da ist es also: Red Bull hat sein neues Auto für die kommende Formel-1-Saison präsentiert.

Unter dem Titelsponsor Aston Martin trumpft es in den elegangten Farben Schwarz und Blau auf. Daniel Ricciardo fuhr am Montagmorgen in Silverstone die ersten Runden im Boliden, der sich "Aston Martin-Red Bull Racing-TAG Heuer RB14" nennt.

Laut Angaben von Red Bull haben sich die technischen Regulationen nicht großartig verändert seit dem letzten Auto.

Mehr in Kürze auf SPORT1.