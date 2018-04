Was für ein Debakel für Aston Martin Red Bull Racing! (SERVICE: Die Fahrerwertung)

Beim Großen Preis von Bahrain schieden Daniel Ricciardo und Max Verstappen kurz nach dem Start aus.

Der Australier blieb auf Position vier liegend neben der Strecke stehen, während sein niederländischer Team-Kollege sich ebenfalls in der zweiten Runde nach einer Kollision mit Lewis Hamilton einen Plattfuß einfing.

Beim Überholen von Weltmeister Hamilton schlitzte sich der 20-Jährige den hinteren Reifen auf. Red Bulls Chefdesigner Adrian Newey schlug nur die Hände über dem Kopf zusammen. (SERVICE: Der Rennkalender)

Verstappen rettete sich zwar noch in die Box, musste seinen Boliden dann aber in Runde fünf am Seitenrand abstellen.