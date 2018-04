Bei einem Boxenstopp von Kimi Räikkönen beim Großen Preis von Bahrain ist ein Ferrari-Mechaniker schwer verletzt worden.

Der Finne fuhr nach seinem Boxenstopp bereits an, als an seinem linken Hinterrad noch gearbeitet wurde. Der betroffene Mechaniker wurde von Räikkönens Boliden erfasst und verletzte sich am Bein. Er musste umgehend zur Behandlung ins Medical Center gebracht werden, wo ein Bruch des linken Beins diagnostiziert wurde.

Nach ersten Erkenntnissen bekam Räikkönen zu früh das Signal, wieder anfahren zu können. Noch in der Boxengasse musste er sein Fahrzeug nach dem unvollständigen Stopp abstellen.

Der Vorfall trübte die Freude bei der Scuderia über den Sieg von Sebastian Vettel. Der Heppenheimer dachte auf dem Podium an den verletzten Mechaniker. "Es ist ein Tag der gemischten Gefühle", sagte er: "Ich schicke ihm die besten Wünsche und weiß, dass er bei unseren Jungs in den besten Händen ist."