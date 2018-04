Beim Großen Preis von Baku haben die Red-Bull-Piloten Daniel Ricciardo und Max Verstappen ihre Podestchance leichtfertig weggeworfen.

Wie kam es dazu?

Ricciardo, der bereits den Großteil des Rennens knapp hinter Verstappen lag und immer wieder Attacken startete, die der Niederländer auf teils brutale Art und Weise abwehrte, hatte es nach mehr als der Hälfte des Rennens endlich an seinem Teamkollegen vorbeigeschafft.

Nach dem Boxenstopp in der 40. Runde kam Verstappen jedoch wieder vor dem Australier auf die Strecke. Ricciardo griff aber sofort an und wollte an der langen Geraden an Verstappen vorbeiziehen.

Ricciardo fuhr in den Windschatten und versuchte außen herum zu überholen, doch Verstappen blockte ab, worauf Ricciardo innen durchschlüpfen wollte. Doch auch hier hatte Verstappen inzwischen zugemacht und der Australier knallte mit voller Geschwindigkeit in das Heck seines Teamkollegen.

Marko sauer auf seine Fahrer

Die Kollision erwies sich als folgenschwer und beide mussten das Rennen vorzeitig verlassen.

"So etwas darf nicht passieren. Beide müssen so viel Hirn haben, dass das nicht passiert. Da braucht man keine Schuldzuweisungen. Wir haben vorher alles durchgesprochen, aber offenbar muss man da andere Maßnahmen ergreifen", sagte Red-Bull-Motorsportkonsulent Helmut Marko bei RTL.

Während des Rennens hatten sich die beiden Teamkollegen bereits zweimal berührt, ehe es zu dem Unfall gekommen ist.