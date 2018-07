Was für ein Drama für Lewis Hamilton!

Der Formel-1-Weltmeister ist im Qualifying zum Großen Preis von Deutschland in Hockenheim vorzeitig ausgeschieden.

An Hamiltons Mercedes streikte in Q1 die Hydraulik. Der Defekt könnte Folge eines Fahrfehlers gewesen sein. Hamilton war von der Ideallinie abgekommen, danach hob sein Auto leicht ab und kam unsanft auf.

Im Anschluss versuchte Hamilton sogar, seinen Boliden selbst in die Box zu schieben. Nach kurzer Zeit gab der Brite dieses Vorhaben aber auf.

Am Rande der Strecke hockte Hamilton anschließend rund eine Minute völlig fassungslos mit den Armen auf seinem Wagen gelehnt. Es wirkte, als würde Hamilton beten.

Hamilton von Startplatz 14

Damit wird Hamilton das Qualifying auf Platz 14 beenden.

Sollte an Hamiltons Auto allerdings das Getriebe gewechselt werden müssen, stünde der viermalige Weltmeister beim Start am Sonntag (ab 15.10 Uhr im LIVETICKER) als 19. in der letzten Reihe.

Als 20. geht der Australier Daniel Ricciardo ins Rennen. An der Power Unit von Ricciardos Red Bull waren am Freitag drei Komponenten über das erlaubte Maß hinaus ausgetauscht worden.

Gerüchte um Erkrankung

Von Beginn des Qualifyings an wirkte Hamilton indisponiert. Er leistete sich gleich mehrere Fahrfehler.

Am Morgen beim dritten und letzten Training waren Gerüchte aufgekommen, wonach Hamilton nicht bei bester Gesundheit sei.

Mercedes hatte die Gerüchte aber zurückgewiesen. Dass Hamilton im Abschlusstraining kaum auf der Strecke war, sei den schlechten Wetterbedingungen geschuldet.

Erst am Donnerstag hatte Hamilton seinen Vertrag bei Mercedes um zwei Jahre verlängert.

In Hockenheim wollte er eigentlich im Duell mit Sebastian Vettel und bei acht Punkten Rückstand in der Gesamtwertung zurückschlagen. Das dürfte nun sehr schwer werden.