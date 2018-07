Es soll ein großes Comeback werden für Lewis Hamilton. Nur eine Woche nach dem Debakel von Spielberg will der Weltmeister bei seinem Heim-Grand-Prix in Silverstone am Sonntag (ab 15.10 Uhr im LIVETICKER) eine laute, deutliche Antwort geben. Und er weiß, das Ganze zu inszenieren.

"Wenn du zu Boden geschlagen wirst", schreibt der Mercedes-Star bei Instagram, "dann kannst du entweder liegen bleiben. Oder du stehst auf und kämpfst noch härter." Dazu das Schwarz-Weiß-Foto eines Boxrings, Hamilton mit freiem Oberkörper, bereit für die nächste Runde - im Duell mit Sebastian Vettel.

Mit seinem Ausfall am vergangenen Sonntag in Österreich hat Hamilton die WM-Führung wieder an den Ferrari-Piloten verloren, sein Auto streikte, zudem verzettelte sich sein Kommandostand. Dennoch hat der 33-Jährige allen Grund, am Sonntag in England selbstbewusst anzutreten.

Hamilton in Silverstone unantastbar

Denn seit vier Jahren hieß der Sieger auf dem 5,891 Kilometer langen Kurs stets Lewis Hamilton, der Titelverteidiger war dort aus verschiedenen Gründen zuletzt geradezu unantastbar. So kennt er die Strecke, nur knapp 100 Kilometer entfernt von seinem Geburtsort Stevenage gelegen, wie kaum ein anderer. Und auch die Stärken seines Silberpfeils kommen in den sehr schnellen Kurven von Silverstone besonders gut zur Geltung.

Gewinnt er nun ein weiteres Mal, steigt Hamilton zum alleinigen Rekordhalter beim britischen Grand Prix auf, noch teilt er sich mit fünf Erfolgen die Führung mit seinem Landsmann Jim Clark und der französischen Ikone Alain Prost. Schon vor den ersten Trainingstagen kann Hamilton zudem sicher sein, dass seine Fans ihn an diesem Wochenende tragen werden.

"Was ich hier bekomme, bekommt kein anderer Fahrer an irgendeiner Rennstrecke der Welt", sagt er über die Unterstützung, "für mich ist es das außergewöhnlichste Rennen des ganzen Jahres."

Favoritenrolle klar verteilt

Insgesamt ergibt sich für Silverstone damit eine so deutliche Favoritenrolle, wie man sie in dieser Saison selten hatte. Vettels Teamchef Maurizio Arrivabene hat daher schon mal vorgebaut. "Auf dem Papier sieht Silverstone ziemlich kompliziert aus", sagt der Italiener: "Aerodynamik ist sehr wichtig, und in dieser Hinsicht wird es ein schwieriges Rennen für uns."

Dass die WM-Führung wie schon nach den vergangenen Rennen erneut wechselt, ist ziemlich wahrscheinlich. Nur einen Punkt Vorsprung hat Vettel auf Hamilton. Allerdings spricht einiges dafür, dass ein Heimsieg für den Engländer 2018 zumindest nicht ganz so einfach wird, wie in den Jahren zuvor.

Ferrari und Vettel wittern Chance

So ist Ferrari in dieser Saison insgesamt konkurrenzfähiger. "Sie haben hier ein sehr gutes Auto, da geben wir uns keinen Illusionen hin", sagt Vettel: "Aber wir haben einiges dafür getan, damit wir besser dastehen."

Und auch das Wetter könnte Mercedes zu schaffen machen. Denn am Wochenende soll es - recht untypisch für Silverstone - durchgehend sonnig und sehr warm werden. Bei Lufttemperaturen bis zu 30 Grad und wenigen Wolken wird sich der Asphalt stark aufheizen, und mit solchen Bedingungen kam Mercedes schon sehr oft deutlich schlechter zurecht als Ferrari.

Treten erneut derartige Probleme bei Silber auf, dann könnten sie Hamilton um seine Revanche bringen.

Das erste Training beginnt am Freitag ab 11 Uhr - auch bei SPORT1 im LIVETICKER.