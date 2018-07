Schlechter hätte der Start in seinen Heim-GP kaum laufen können: Pole-Setter und Lokalmatador Lewis Hamilton ist in Silverstone bereits in der dritten Kurve mit Sebastian Vettels Teamkollege Kimi Räikkönen kollidiert und danach bis ans Ende des Feldes zurückgefallen.

Der Weltmeister klagte in der Folge über Beschädigungen an seinem Boliden. Dennoch machte er rasch Plätze gut und war bereits nach zehn Runden wieder auf Platz sieben nach vorne gefahren.

Ferrari-Pilot Räikkönen kam ohne Schaden davon, bekam von der Rennleitung allerdings eine Zehn-Sekunden-Strafe aufgebrummt.

Hamilton erwischt schlechten Start

Hamilton hatte einen schlechten Start in den Großen Preis von Großbritannien erwischt und musste sich sowohl von WM-Leader Vettel als auch seinem Teamkollegen Valtteri Bottas überholen lassen.

Vettel baute an der Spitze schnell seine Führung rasch aus, hinter ihm liegen Hamiltons Teamkollege Valtteri Bottas (Finnland) und der Niederländer Max Verstappen (Red Bull).

Der Neuseeländer Brendon Hartley konnte gar nicht erst starten. Sein Toro Rosso konnte nach dem schweren Unfall im dritten freien Training am Samstagmittag nicht mehr rechtzeitig repariert werden.