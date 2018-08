Der viermalige Weltmeister Sebastian Vettel hat im ersten freien Training zum Großen Preis von Belgien in Spa (Rennen, So. ab 15.10 Uhr im LIVETICKER) bestätigt, dass sein Ferrari das schnellste Auto im Feld ist.

Vettel fuhr bei Außentemperaturen von 15 Grad Celsius in 1:44,358 Minuten die erste Bestzeit auf der Ardennen-Achterbahn (SERVICE: Die Fahrerwertung der Formel 1)..

Zweiter wurde überraschend Red-Bull-Pilot Max Verstappen (Niederlande/1:44,509), der sich über die fehlende Leistungsfähigkeit seines Autos im Vergleich zu Ferrari und Mercedes beklagt hatte. Hinter Verstappen landete Mercedes-Weltmeister Lewis Hamilton (Großbritannien/1:44,676) auf Platz drei vor Kimi Räikkönen (Finnland/1:44,718) im zweiten Ferrari und seinem Teamkollegen Valtteri Bottas (Finnland/1:44,724).

Hülkenberg und Bottas in der letzten Reihe

Achter wurde Nico Hülkenberg (Emmerich), der Renault-Pilot wird aber ebenso wie Bottas beim Start am Sonntag in der letzten Reihe stehen. Hülkenberg bekam einen komplett neuen Motor, das Auto von Bottas treibt eine neue Motorenausbaustufe an.

Hülkenberg nahm es frustriert zur Kenntnis: "Auf einer Strecke wie dieser aus der letzten Reihe zu starten, ist schon sehr hart." Bottas sieht es lockerer: "Hier kann man doch hervorragend überholen."

Ricciardo mit nur einer Runde

Ein beachtlicher Auftritt gelang Verstappens Teamkollegen Daniel Ricciardo, der mit seinem bevorstehenden Wechsel zu Renault für einiges Aufsehen im Fahrerlager gesorgt hatte. Erst vier Minuten vor Ende des Trainings fuhr der Australier auf die Strecke, bis dahin hatten die Red-Bull-Mechaniker am Motor seines Autos gearbeitet. Ricciardo blieb somit nur eine einzige gezeitete Runde, in der er sich in 1:45,558 Minuten auf Platz sechs schob.

Sein Debüt in einer offiziellen Trainingssession der Formel 1 gab Formel-2-Talent Lando Norris. Den 18-jährige Briten im McLaren-Renault trennten zwar drei Sekunden von Vettels Bestzeit, auf Platz 18 war er aber eine Zehntelsekunde schneller als der Belgier Stoffel Vandoorne, der im zweiten McLaren Letzter wurde. Der zweimalige Weltmeister Fernando Alonso war am Freitagmorgen nicht im Einsatz.