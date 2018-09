Formel 1: Nico Rosberg kritisiert Sebastian Vettel: "Zu selbstsicher"

Der frühere Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg sieht seinen einstigen Mercedes-Teamrivalen Lewis Hamilton im Kampf um die WM weiter mit guten Chancen - weil Ferrari-Pilot Sebastian Vettel dessen Schwächen nicht konsequent ausnutze.

Weltmeister Hamilton sei der schnellste Fahrer, "er ist aber nicht sehr konstant. Es gibt Phasen, die zwei oder drei Rennen dauern, in denen er sich nicht findet", sagte Rosberg der Gazzetta dello Sport: "Das sind Gelegenheiten, die man ausnutzen müsste. Doch Vettel hat es nicht getan."

Vettel "neigt dann dazu, anderen die Schuld zu geben"

Der Heppenheimer hat vor dem Ferrari-Heimspiel in Monza (So., ab 15.10 Uhr im LIVETICKER) 17 Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Hamilton, obwohl Vettels Auto momentan das schnellste im Feld ist.

Viel Pech aber auch eigene Fehler kosteten die Scuderia und Vettel in diesem Jahr schon wichtige Punkte. "Vettel arbeitet hart, er kümmert sich um das kleinste Detail, doch er ist manchmal auch zu selbstsicher", sagte Rosberg: "Er neigt dann dazu, den anderen die Schuld zu geben."

Rosberg beeindruckt von Ferrari

Beim Großen Preis von Italien erwartet der Weltmeister von 2016 dennoch einen Doppelsieg für die Roten, "meiner Meinung nach gewinnt Vettel vor Kimi Räikkönen und Hamilton."

Die plötzliche Umkehr der Kräfteverhältnisse in dieser Saison nach Jahren der Mercedes-Dominanz überrascht Rosberg. "Ich war überzeugt, dass Mercedes in der vergangenen Saison seine Probleme gelöst hatte und diese in den nächsten zwei oder drei Jahren nicht mehr auftauchen würden", sagte der 33-Jährige: "Aber Maranello besitzt jetzt das beste Auto und den besten Motor der Formel 1. Das ist beeindruckend."