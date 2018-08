Der Franzose Pierre Gasly wird ab 2019 das Formel-1-Cockpit bei Red Bull übernehmen und der neue Teamkollege des Niederländers Max Verstappen werden. Das teilte der Rennstall am Montag mit. Der 22-Jährige wird damit nach nur einer vollen Saison beim Schwesterteam Toro Rosso befördert und bei Red Bull den Australier Daniel Ricciardo ersetzen, der ab nächster Saison für Renault an den Start gehen wird.

"Für mich wird ein Traum wahr, ich bin so aufgeregt, in dieses Top-Team zu kommen", sagte Gasly: "Red Bull wollte immer um Weltmeisterschaften und Siege kämpfen, das will ich auch." Auch Teamchef Christian Horner ist überzeugt: "Seine herausragenden Leistungen dieses Jahr in seiner ersten vollen Formel-1-Saison haben seinen Ruf als einen der interessantesten jungen Fahrer im Motorsport nur verbessert."

Gasly gehörte ab 2013 zur Red-Bull-Nachwuchsakademie, aus der auch der viermalige Weltmeister Sebastian Vettel (Heppenheim) und Ricciardo hervorgingen. In der laufenden Weltmeisterschaft steht Gasly bei 26 Punkten, sein Teamkollege Brendon Hartley hat erst zwei Zähler auf dem Konto.