Nachwuchsrennfahrer Mick Schumacher hat seinen Vater Michael erneut als großes Idol und Vorbild bezeichnet.

"Er hatte einen großen Einfluss auf mich. Ich verfolge alles, was er gemacht hat und versuche, etwas davon für mich zu übernehmen", sagte Schumacher junior der BBC über seinen prominenten Vater, den Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher: "Wie ich heute fahre, hat viel mit ihm zu tun."

Der 19-Jährige fährt derzeit in seinem zweiten Jahr in der Nachwuchsserie Formel 3. Dort hat er bereits zwei Saisonsiege gefeiert und träumt mittelfristig vom Sprung in die Königsklasse Formel 1.

Noch genießt Schumacher aber seinen Status als Formel-Nachwuchsfahrer. "Ich kann in die Stadt gehen, und die Leute wissen nicht, wer ich bin", sagte der 19-Jährige: "Ich glaube, wir haben einen guten Job gemacht, um Privates wirklich privat zu halten."