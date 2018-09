Für Ferrari kam es beim Großen Preis von Singapur knüppeldick, und das nicht nur auf der Strecke.

Als wäre die erneute Niederlage von Sebastian Vettel im Titelrennen gegen Lewis Hamilton nicht schon frustrierend genug, musste die Scuderia auch den Spott des großen Rivalen ertragen.

Auslöser war ein Missverständnis am Funk schon in der Anfangsphase des Rennens. Als Hamilton noch im ersten Stint an seine Box funkte, in den Hypersoft-Reifen sei "noch viel Performance drin", verstand dies Ferrari-Ingenieur Ricciardo Adami völlig falsch.

ANZEIGE: Jetzt Fan-Artikel der Formel 1 kaufen - hier geht es zum Shop

Vettel-Ingenieur versteht Hamilton-Funk falsch

Er meldete sich bei Vettel und sagte ihm: "Hamilton meinte per Funk, dass nicht mehr viel im Reifen drin sei." Eine komplette Fehlinterpretation, wie der Deutsche schon auf der Strecke vermutete.

Das Missverständnis erreicht natürlich auch das Mercedes-Team, das sich anschließend über Social Media köstlich über den Fauxpas des Konkurrenten amüsierte.

Bottas sei gefragt worden, wie sich seine Reifen anfühlen, hieß es bei Twitter. Der Finne funkte: "Die Reifen sind noch gut!" Nachsatz der Silberpfeile: "Oder meinte er 'nicht' sehr gut ..." - gefolgt von einem Smiley.