Fernando Alonso ist beim Großen Preis von Italien (JETZT im LIVETICKER) früh ausgeschieden.

Der McLaren-Pilot fuhr in Monza bereits nach wenigen Runden an die Box und musste seinen Boliden abstellen. "Das gleiche Problem, was für eine Schande", meckerte der Spanier anschließend.

Alonso, der zum Saisonende die Formel 1 verlässt, hatte sich im Qualifying bereits ein Scharmützel mit Kevin Magnussen geliefert.

Es war bereits Alonsos vierter Ausfall in der laufenden Saison. Auch in Monaco, Montreal und Spa war Alonso vorzeitig ausgeschieden.

In Monza hatte es zu Beginn mehrere Aufreger gegeben. Sebastian Vettel stieß mit Lewis Hamilton zusammen, Brandon Hartleys Rennen war kurz nach dem Start beendet.

In der 25. Runde fiel zudem Daniel Ricciardo mit einem Motorschaden aus.