Die Formel 1 macht im kommenden Jahr wie erwartet am 28. Juli auf dem Hockenheimring Station. Das geht aus dem finalen Rennkalender für 2019 hervor, den der Automobil-Weltverband FIA im Anschluss an seine Weltrats-Sitzung am Freitag in Paris veröffentlichte.

Die 21 Rennen umfassende Saison beginnt am 17. März wie in den vergangenen Jahren in Australien, der Weltmeister wird spätestens beim Finale am 1. Dezember in Abu Dhabi gekrönt.

Das 1000. Rennen in der Formel-1-Geschichte wird am 14. April in China stattfinden.

Der Kalender für die Formel-1-Saison 2019 im Überblick:

17. März: Australien

31. März: Bahrain

14. April: China

28. April: Aserbaidschan

12. Mai: Spanien

26. Mai: Monaco

9. Juni: Kanada

23. Juni: Frankreich

30. Juni: Österreich

14. Juli: Großbritannien

28. Juli: Deutschland

4. August: Ungarn

1. September: Belgien

8. September: Italien

22. September: Singapur

29. September: Russland

13. Oktober: Japan

27. Oktober: Mexiko

3. November: USA

17. November: Brasilien

1. Dezember: Abu Dhabi