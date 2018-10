Ferrari-Star Sebastian Vettel hofft für den Kampf um die WM in der nächsten Saison in der Formel 1 auf ein bisschen mehr Glück. "Rennen fahren kann manchmal grausam sein", sagte der 31-Jährige der Nachrichtenagentur AFP. Dieses Jahr hätten er und sein Team ihren Anteil daran gehabt, dass es oft ziemlich schrecklich war für die Scuderia. "Der Renngott könnte nächstes Jahr netter sein", sagte er.

Durch eigene Fehler und Patzer seines Teams hat Vettel in der WM gegen Lewis Hamilton (33) im Mercedes nur noch theoretische Chancen. Dennoch wolle er das Rennen so lange offen halten wie möglich. "Zu Hause bleiben ist keine Option. Aufgeben ist keine Option", sagte er. Vettel will beim Großen Preis der USA am Sonntag (Formel 1: Großer Preis der USA ab 20.10 Uhr im LIVETICKER) unbedingt gewinnen, um die Entscheidung zu vertagen. "Das muss das Ziel sein", sagte er.

Hamilton könnte Titel klar machen

Hamilton holte aus den letzten sieben Rennen 168 von 175 möglichen Punkten und verwandelte so einen Acht-Punkte-Rückstand nach seinem Heimrennen in Silverstone in einen Vorsprung von 67 Zählern. Sammelt der Brite in Texas acht Punkte mehr als Vettel, ist ihm der fünfte WM-Titel nicht mehr zu nehmen. (DATENSERVICE: Fahrerwertung der WM)