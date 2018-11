Max Verstappen raste beim Großen Preis von Brasilien (JETZT im LIVETICKER) zunächst zur Führung.

Nachdem der Red-Bull-Pilot sich an Lewis Hamilton vorbei schieben konnte, sah alles nach dem zweiten Sieg des Niederländers in Serie aus, bis er in Runde 41 beim Überrundungsvorgang mit Esteban Ocon im Force India kollidierte.

Daraufhin drehte sich Verstappen und musste die Führung wieder an Hamilton abgeben. "Idiot! Idiot! Was für ein verdammter Idiot!", wütete Verstappen im Anschluss daran im Team-Radio.

Zumindest konnten beide Fahrer das Rennen nach der Kollision fortsetzen. Ocon wurde von der Rennleitung mit einer zehn sekündigen Stop-and-Go-Strafe belegt.