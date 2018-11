Robert Kubica kehrt knapp acht Jahre nach seinem Horror-Unfall in die Formel 1 zurück. Der Pole wird in der Saison 2019 Stammpilot bei Williams und damit Teamkollege von Rookie George Russell, wie der Traditionsrennstall am Donnerstag bekannt gab. In dieser Saison war Kubica bereits Ersatzfahrer bei Williams.

"Die Rückkehr in die Formel 1 war ein langer und herausfordernder Weg. Ich möchte allen danken, die mich in dieser schwierigen Phase meines Lebens unterstützt haben", sagte Kubica, der die Rückkehr als "einen der größten Erfolge meines Lebens" bezeichnete.

Mit Kubicas Rückkehr in die Formel 1 ist eines der spektakulärsten Comebacks der Königsklasse im Motorsport endgültig perfekt. Der WM-Vierte von 2008 galt als kommender Weltmeister, bis er sich im Februar 2011 bei einem schlimmen Rallye-Unfall schwer verletzte. Dabei verlor Kubica fast eine Hand, sein rechter Arm ist bis heute in der Beweglichkeit eingeschränkt.

Kubica zuletzt Ersatzfahrer bei Williams

Trotzdem kämpfte Kubica, der 2008 den Großen Preis von Kanada gewann, all die Jahre um sein Comeback. In dieser Saison war er für Williams bereits als Ersatzfahrer tätig. Sein bisher letztes Formel-1-Rennen fuhr Kubica am 14. November 2010 in Abu Dhabi.

Williams, früher eines der absoluten Top-Teams, erlebte zuletzt einen ziemlichen Niedergang, weil das Team in der kostspieligen Formel 1 vor allem auf Bezahl-Fahrer setzen musste.

Doch damit soll jetzt Schluss sein. "Wir wollen die Kultur unseres Teams wieder aufbauen", sagte Claire Williams, Tochter des legendären Teamgründers Sir Frank Williams: "Wir wollen die Wende schaffen." Und dabei soll Kubica mit seiner Erfahrung an der Seite des talentierten Neulings Russell nun helfen.