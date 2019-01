Der Einstieg von Mick Schumacher (19) in die Talentschmiede des Formel-1-Rennstalls Ferrari ist in Italien mit Begeisterung aufgenommen worden.

"Es gibt wieder einen neuen Schumacher in Maranello", schrieb die Gazzetta dello Sport, der Einstieg des Formel-3-Europameisters in die Ferrari Driver Academy sei nicht weniger als "der Beginn eines neuen Kapitels" in der Historie des Teams.

Der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher (50) ist ab sofort Teil der Ferrari Driver Academy, das hatte die Scuderia am Samstag bestätigt. Der 19-Jährige durchläuft damit das Nachwuchsprogramm der Roten und kann schon in dieser Saison bei den Young Driver Tests der Formel 1 zum Einsatz kommen.

Anzeige

Schumacher hatte im vergangenen Jahr die Formel 3 gewonnen und debütiert in der anstehenden Saison mit dem Prema-Team in der Formel 2.

"Großartiger Coup für Ferrari"

Der Corriere della Sera sieht in der Verpflichtung des Talents einen "großartigen Coup für Ferrari: Für die Tifosi wird ein Traum wahr." Die Zeit für Schumachers Aufstieg sei reif. Er wird nun schon in dieser Woche "an den Aktivitäten zur Saisonvorbereitung" der Akademie teilnehmen, hieß es in der Ferrari-Mitteilung.

Sein Vater gewann zwischen 2000 und 2004 fünf seiner sieben WM-Titel für Ferrari, der Name Schumacher steht wie kein zweiter für die Erfolge der Marke in der Formel 1. Letzter Ferrari-Weltmeister und einziger der Nach-Schumacher-Ära war der Finne Kimi Räikkönen 2007.