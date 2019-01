Die Motorsport-Legende Niki Lauda ist offenbar an einer schweren Grippe erkrankt und befindet sich seit Anfang Januar im Krankenhaus.

Wie die Kronen Zeitung berichtet, musste der 69-Jährige seinen Weihnachtsurlaub auf Ibiza abbrechen und liegt derzeit auf der Intensivstation des Allgemeinen Krankenhauses in Wien.

In eben jener Klinik hatte sich Lauda im vergangenen Jahr nach einem Infekt einer komplizierten Lungentransplantation unterziehen müssen. Nach der Operation war er dort über mehrere Wochen hinweg behandelt worden.

Lauda an Weihnachten noch guter Dinge

Noch an Weihnachten hatte Lauda positiv in die Zukunft geblickt. "Es geht bergauf, ich kann schon ohne Unterstützung gehen", hatte er in einem Interview mit Kurier und Österreich erklärt. "Die Junge läuft wie ein Glöckerl. Aber ich bin fünf Monate im Bett gelegen. Das Hauptproblem sind die Beinmuskeln." Jetzt hat der Aufsichtsratschef des Formel-1-Teams von Mercedes aber dennoch einen Rückschlag erlitten.

Lauda hatte die Feiertage offenbar in seinem Wohnsitz auf Ibiza verbracht und musste von dort zurück in nach Österreich geflogen werden.