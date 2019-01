Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher feiert am Donnerstag seinen 50. Geburtstag.

Siebenmal war Schumacher Weltmeister der Formel 1, 91 Grand Prix hat er gewonnen. Er ist der ewige König der Rennfahrer, Legende, Idol, Vorbild so vieler Großer nach ihm.

Zahlreiche Weggefährten und ehemalige Kontrahenten melden sich daher mit einer Botschaft oder Würdigung zu Wort. Ehefrau Corinna richtete sich mit einem Statement an die Fans des ehemaligen Ferrari-Piloten.

"Wir freuen uns darüber und möchten uns von ganzem Herzen bedanken dafür, dass ihr Michaels 50. Geburtstag gemeinsam mit ihm und mit uns feiert", heißt es darin, und: "Michael kann stolz sein auf das, was er erreicht hat, und wir sind es ebenfalls

Schumacher ist seit seinem folgenschweren Skiunfall am 29. Dezember 2013 in Meribel nicht mehr in der Öffentlichkeit in Erscheinung getreten. Bei dem Sturz hatte der gebürtige Kerpener ein schweres Schädel-Hirn-Trauma erlitten.

SPORT1 fasst die Stimmen und Reaktionen zusammen.

Jean Todt (FIA-Präsident): "Michael kämpft und wird es weiter tun. Alles andere ist privat, und es ist richtig, dass es so bleibt."

Felipe Massa (Ex-Teamkollege bei Ferrari): "Er war mein Lehrmeister, mein Lehrer. Die gemeinsame Zeit bei Ferrari war eine großartige Erfahrung."

Mika Häkkinen: (Ex-Mercedes-Pilot und Schumacher-Konkurrent): "Die schönsten Momente meiner Karriere waren die, in denen ich Schumacher im Rückspiegel sehen konnte."

Gian Carlo Muzzarelli (Bürgermeister der Stadt Modena): "Die Stadt Modena umarmt Sie und unterstützt Sie in Ihrem Kampf. Schumacher ist ein Pilot, mit dem wir viel gewonnen haben. Er und ein außerordentliches Team haben Ferrari wieder an die Weltspitze gebracht. Jetzt stehen wir Schumacher und seiner Familie in der größten Herausforderung ihres Lebens bei."