Nach Haas haben sich nun auch Toro Rosso und Williams aus der Deckung gewagt. Ferrari, Mercedes und Red Bull spannen die Fans noch auf die Folter. Zumindest darf sich Sebastian Vettel auf einen schnelleres Auto als im vergangenen Jahr freuen, berichtet jedenfalls die Gazzetta dello Sport.

Der Öffentlichkeit präsentieren wird Ferrari das neue Auto am 15. Februar. Die Testfahrten beginnen am 18. Februar. Am 15. März startet die Saison traditionell im Melbourne. (Rennkalender der Formel-1-Saison 2019)

SPORT1 gibt einen Überblick über die Präsentationstermine der Formel-1-Rennställe und bislang bekannte Neuerungen.

Mercedes:

Der Name des Autos ist noch unbekannt, aber logisch wäre die Bezeichnung W10. Vorgestellt wird der neue Silberpfeil am 13. Februar in Silverstone. Der Antriebsstrang ist natürlich eine Eigenproduktion.

Ferrari:

Die Präsentation findet am 15. Februar am Stammsitz im italienischen Maranello statt. Dass der bisherige Technikchef Mattia Binotto an der Spitze Maurizio Arrivabene abgelöst hat, dürfte auf die Entwicklung und Vorstellung des neuen Autos keinen Einfluss haben. Der interne Codename des Autos lautet 670. Wie Mercedes setzt auch Ferrari auf einen Motor aus Eigenproduktion.

Wahrscheinlich wird Vettel, der mit Charles Leclerc einen neuen Teamkollegen hat, seinem Wagen kurz vor Beginn der Saison wieder einen eigenen Namen geben. 2018 folgte Loria auf Gina und Margherita.

Red Bull RB15:

Das Team von Max Verstappen läutet eine neue Ära ein. Erstmals liefert Honda den Motor. Der Präsentationstermin ist am 13. Februar und wird online stattfinden.

Renault:

Die Präsentation findet am 12. Februar in der Teamfabrik in Enstone statt. Das Auto heißt aller Wahrscheinlichkeit nach R.S.19. Der Antriebsstrang ist wie gewohnt aus dem eigenen Hause. Mit Daniel Ricciardo hat Nico Hülkenberg einen mehrfachen Grand-Prix-Sieger als neuen Teamkollegen.

Haas:

Der US-amerikanische Rennstall hat als erstes seinen neuen Boliden mit der Bezeichnung VF-19 präsentiert. Bereits am 7. Februar zeigten die US-Amerikaner ihr Auto für die Saison 2019 und überraschten mit einem völlig neuen Look. Dank des neuen Hauptsponsors Rich Energy ging man optisch einen völlig anderen Weg und lehnte sich an die legendären Lotus-Boliden der 1970er und 1980er Jahre an. Der Antriebsstrang kommt wie gewohnt von Ferrari.

McLaren MCL34:

Die Präsentation findet am 14. Februar statt, der Ort ist die Zentrale in Woking. Renault liefert auch dieses Jahr den Motor. Fernando Alonso wird nach seinem Rücktritt aus der Formel 1 nicht mehr im Cockpit sitzen.

Force India:

Die Präsentation findet am 13. Februar auf der Motor Show im kanadischen Toronto statt. Der Name des Autos ist noch unbekannt. Der Antriebsstrang kommt wie gewohnt von Mercedes.

Sauber:

Der nach der Umbenennung unter dem Namen Alfa Romeo Racing antretende Rennstall wird sein neues Auto als Letztes der Öffentlichkeit präsentieren. Erst bei den Test in Barcelona am 18. Februar soll der Bolide der Welt gezeigt werden. Der Name ist bisher noch unbekannt. Behält das Team das Vorgehen der vergangenen Jahre bei, wird der der neue Bolide auf den Namen C38 getauft. Neu im Cockpit sitzt Kimi Räikkönen nach seinem Wechsel von Ferrari, die Italiener liefern weiterhin die Motoren.

Toro Rosso STR14:

Das Team aus Faenza hat sich am 11. Februar aus der Deckung gewagt und der Welt seinen STR14 gezeigt. Auch 2019 überzeugen die Italiener wieder mit einem ansprechenden Design. Der Antriebsstrang kommt von Honda.

Williams FW42:

Cool, cooler, Williams! Am 11. Februar haben die Engländer ihren neuen Boliden für 2019 präsentiert. Zwar bleibt man beim schon bekannten weißen Grundton, aber der wird mit eisblauen Highlights ordentlich aufgepeppt. Für die Fans dürfte der Williams damit zu einer echten Augenweide werden. Der Antriebsstrang kommt wie gewohnt von Mercedes.