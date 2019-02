Formel 1: McLaren präsentiert neuen Boliden für kommende Saison

McLaren hat seinen neuen Boliden für die kommende Saison vorgestellt.

Der McLaren MCL34 wurde in Woking/England enthüllt und fällt vor allem mit seinem neuartigen orange-blauen Design auf. Die Farbveränderung kommt durch einen Sponsor zustande.

Angetrieben wird der Wagen, wie bereits im vergangenen Jahr, von einem Renault-Motor und wird erstmals bei den Testfahrten ab 18. Februar in Barcelona von Carlos Sainz jr. und Lando Norris gefahren wird.

Die Formel-1-Saison beginnt am 17. März in Melbourne und endet am 1. Dezember in Abu Dhabi.