Das britische Formel-1-Team Williams wird ab sofort vom US-amerikanischen Telekommunikationsunternehmen ROKiT gesponsert. Dies gab Williams am Montag bekannt.

Das Team, dessen Titelsponsor zwischen 2014 und 2018 die Spirituosenmarke Martini gewesen war, wird in ROKiT Williams Racing umbenannt.

Kubica zurück in Formel 1

Williams geht in der neuen Saison mit Wiedereinsteiger Robert Kubica (34) und dem 20 Jahre alten Rookie George Russell als Stammpiloten an den Start. Kubica, der sich 2011 bei einem Rallye-Unfall schwer verletzt hatte und in der Beweglichkeit seines rechten Arms bis heute eingeschränkt ist, hatte in der vergangenen Saison bereits als Ersatzfahrer bei Williams fungiert.

Der Pole kehrt nach acht Jahren wieder als Stammpilot in die Formel 1 zurück.